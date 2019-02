Donald Trump s'envole aujourd'hui pour Hanoï pour sa deuxième rencontre avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président américain partira aujourd'hui vers midi et demi, heure de Washington, pour Hanoï, afin de rencontrer son homologue nord-coréen. Il montera à bord d'Air Force One à la base aérienne Andrews, dans l'Etat du Maryland. Quant au secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, il est déjà sur place et restera jusqu'au 28 pour accompagner son président. C'est ce qu'a annoncé ce matin la Maison blanche.Ce programme du voyage a déjà été révélé par Donald Trump lui-même sur son fil Twitter. Il a par ailleurs espéré que ce deuxième tête-à-tête constituerait la continuation des progrès réalisés lors de leur première rencontre de Singapour.Le locataire de la Maison blanche a également dit apprécier le soutien du président chinois à cette rencontre. Xi Jinping, selon lui, est la dernière personne à vouloir vivre avec des armes nucléaires d'envergure à ses côtés. Qui plus est, Trump a souligné que Kim Jong-un réalisait parfaitement que, sans armes nucléaires, la Corée du Nord pourrait rejoindre rapidement le groupe des puissances économiques du monde.De son côté, Pompeo s'attend, lui aussi, à ce que le sommet de Hanoï apporte un véritable avancement dans les pourparlers sur la dénucléarisation. Lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision CNN, il a ainsi mis en avant la sécurité du régime comme contrepartie au démantèlement de son arsenal nucléaire.Interrogé sur l'éventuel adoucissement des sanctions contre Pyongyang, le chef de la diplomatie américaine a répondu que ces mesures punitives seraient inébranlables, avant d'ajouter qu'il y aura pourtant d'autres récompenses telles que des échanges humains.