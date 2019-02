Aide humanitaire : trois organismes supplémentaires exemptés de sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le comité des sanctions contre la Corée du Nord, affilié au Conseil de sécurité de l'Onu, a décidé d'autoriser l'entrée d’aide humanitaire dans ce pays. Cette exemption a pris effet à la mi-février, pour une durée de six mois.La liste détaillée des articles permis et la valeur totale de l'aide n’ont pas été rendues publiques. Mais l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pourra y envoyer des kits de dépollution et de détection radioactive, ainsi que des équipements de télécommunication.« Concern Worldwide » , une organisation humanitaire irlandaise, et « Welthungerhilfe » (Aide contre la faim dans le monde) , d’origine allemande, pourront elles aussi apporter à l'Etat ermite des aliments, de l'eau potable et des produits destinés à produire et conserver des semences.Avec cette nouvelle exception, le Conseil onusien a permis jusqu'ici 15 projets d'aide humanitaire à l'intention du pays communiste.