Sommet de Hanoï : la Cheongwadae évoque l'éventuelle déclaration de fin de la guerre

Photo : KBS News

A deux jours du deuxième sommet nord-coréano-américain de Hanoï, la Maison bleue a déclaré que cette rencontre pourrait donner lieu à la déclaration de fin de la guerre de Corée, et que le texte signé à cette occasion par les Etats-Unis et la Corée du Nord ferait office d’une telle déclaration.Selon le porte-parole de la Cheongwadae, la déclaration de fin du conflit fratricide servira de tremplin pour faire avancer les pourparlers sur la dénucléarisation. Kim Eui-kyeom a également rappelé qu'entre les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine, le seul binôme qui n'a pas encore noué de relations diplomatiques est l'Etat ermite et le pays de l'oncle Sam. Il a d'ailleurs réaffirmé que l'annonce de la fin des hostilités serait de nature plutôt politique, alors qu'un traité de paix devrait découler d’une initiative multilatérale.Concernant une pièce commémorative que les Etats-Unis ont fabriquée à l'occasion du sommet de Hanoï, Kim a fait savoir que sur cette médaille figurent le président et le drapeau national sud-coréens, probablement pour reconnaître le rôle de médiateur assumé par Moon Jae-in.