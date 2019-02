38 North ne relève aucun signe d'activité sur le site nucléaire de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Le site nucléaire de Yongbyon en Corée du Nord ne présente aucun indice permettant d’affirmer qu’il est toujours opérationnel. C'est ce qu'a fait récemment savoir 38 North, un site web américain spécialisé dans les activités nord-coréennes.Selon Frank Pabian, spécialiste du nucléaire et Jack Liu, analyste d’images satellitaires, les photos du site prises les 11 et 21 février n'ont montré aucun signe d'activité.Sur les images, le réacteur au plutonium de 5 MW n'émet ni vapeur ni eau gelée. La dernière découverte remonte à novembre 2018, mais il a été conclu que l’eau en question aurait été produite au cours du processus de refroidissement définitif. Quant au réacteur à eau légère, il reste lui aussi non opérationnel.En revanche, il a été constaté qu'autour de ces réacteurs se déplaçaient des travailleurs et des véhicules, probablement pour entretenir les alentours du site nucléaire. Les aqueducs conduisant aux réacteurs à eau légère étaient toujours couverts de neige.