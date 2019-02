Cette année, quelque 200 descendants de résistants se rendront en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

A l'occasion du centenaire du mouvement d'indépendance de la péninsule coréenne, dit « soulèvement du 1er Mars », le gouvernement sud-coréen a invité des descendants de résistants contre le joug japonais. Selon le ministère des Patriotes et des Anciens combattants, le premier groupe de 68 personnes originaires de huit pays dont les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Canada et le Brésil se rendra du 27 février au 5 mars en Corée du Sud.Deux autres groupes visiteront leur pays d'origine, respectivement pour commémorer le 11 avril, le centenaire de la fondation du gouvernement temporaire, et le 15 août qui fête la libération du pays de la domination japonaise.Sur la liste des invités figurent l'arrière-petite-fille du commandant Heo Wi, héros militaire contre l'archipel, les petits-enfants de Kwon Do-in et de Lee Hee-kyung, un couple de résistants, ou encore la descendante d'Ernest Berthell, le journaliste anglais ayant lutté pour l'indépendance du pays du Matin clair.Le programme de leur séjour comprend une visite du cimetière national, du musée de la prison de Seodaemun ainsi que de la zone démilitarisée, entre autres.