Les ménages sud-coréens souffrent de la hausse des taux d’intérêt

Photo : YONHAP News

La charge financière des ménages a augmenté beaucoup plus vite que leur revenu. Plus précisément, au quatrième trimestre de l'an dernier, la rémunération par foyer a accru de 3,6 % en glissement annuel alors que les intérêts à payer ont évolué de 24,1 % pour la même période.Si l'on tient compte de l'inflation, la hausse de ces charges est douze fois plus importante que le revenu. Ce phénomène est le plus fortement constaté chez les personnes âgées de moins de 30 ans travaillant dans les services et le commerce.Cet écart grandissant s'explique par l'augmentation de la dette elle-même, d'une part, et de la hausse des taux d'intérêts, d'autre part. En effet, la dette par foyer a augmenté de 4,6 % pour atteindre 77,7 millions de wons, soit un peu plus de 61 000 euros.Ce n'est pas tout. Le crédit des ménages, qui totalise la dette ainsi que l’encours des cartes bleues à rembourser, atteint 1 532 600 milliards de wons, l'équivalent de 1 204 milliards d'euros. La part de la dette par rapport au PIB suit également une tendance haussière.