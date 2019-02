Moon Jae-in s'engage à préparer une nouvelle ère de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Les deux Corées devront prendre l'initiative pour écrire l'avenir de la péninsule, en cas d'ouverture du Nord aux investissements étrangers. C'est ce qu'a souligné le président sud-coréen lors d’une réunion avec ses conseillers aujourd'hui.Tout en déplorant que certains ne souhaitent toujours pas l'amélioration des relations intercoréennes, Moon Jae-in n'a pas manqué d'appeler la population à s'unir pour saisir la belle opportunité d'instaurer la paix et la prospérité dans la région.Le locataire de la Cheongwadae a également indiqué que le succès du deuxième sommet nord-coréano-américain prévu ce mercredi à Hanoï constituerait un véritable point de départ pour créer une nouvelle ère de paix et de développement économique dans la péninsule.Dans la foulée, la Maison bleue a annoncé aujourd'hui devant les journalistes que la deuxième rencontre Trump-Kim pourrait être l'occasion de conclure la déclaration de fin de la guerre. Se disant favorable à une telle issue, quelle qu’en soit la forme, elle a dit trouver suffisante et efficace une éventuelle déclaration de fin des hostilités à laquelle ne participeraient que les Etats-Unis et la Corée du Nord.