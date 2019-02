Sommet Trump-Kim : le président américain doit arriver ce soir à Hanoï

Photo : YONHAP News

Donald Trump s’est envolé pour Hanoï. L'avion présidentiel Air Force One doit y atterrir ce soir vers 22h. Il ne semble pas être accompagné de son épouse, comme elle n’a pas été aperçue à l’aéroport.Avant son départ, le président états-unien a de nouveau souligné sur Twitter la nécessité d’une dénucléarisation complète du pays communiste. Et d’ajouter s’attendre à une sage décision de son leader.Il a également évoqué sa nouvelle entrevue avec Kim, la qualifiant de « spéciale », lors d’un petit-déjeuner à la Maison blanche avec les gouverneurs américains.Et la télévision Fox News a une fois de plus rapporté que l’ultime objectif de la Maison blanche était d’amener le Nord à abandonner complètement ses armes atomiques.