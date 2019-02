Sommet Trump-Kim : les négociations de travail se poursuivent à Hanoï

Photo : YONHAP News

Pendant ce temps, les représentants de Trump et Kim mènent des négociations marathon de dernière minute sur les sujets de discussion entre leurs dirigeants.Hier soir aussi, Steve Biegun et Kim Hyok-chol se sont retrouvés. Leur échange a duré seulement 30 minutes. Ils auraient simplement fait le point sur les résultats de la rencontre dans la journée entre des délégués de rang inférieur des deux pays.Toutes ces négociations sont scrutées avec une attention particulière. Mais leur contenu est toujours tenu secret. Les spéculations se multiplient donc sur l’éventuel engagement de Pyongyang et ses contreparties demandées à Washington.