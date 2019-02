Sommet Trump-Kim : les deux leaders dîneront ensemble mercredi soir

Photo : YONHAP News

Le programme de Kim Jong-un après son arrivée à Hanoï reste encore mystérieux. En revanche, celui de Donald Trump est connu. Demain dans la matinée, heure locale, celui-ci sera successivement reçu par le président et le Premier ministre vietnamiens.Les retrouvailles Trump-Kim devraient commencer demain soir par un dîner, dont le lieu et l’heure ne sont pas encore concrétisés. Pour le moment, l’Opera House est privilégié.Le lendemain matin, ils devraient entrer dans le vif du sujet : la dénucléarisation. Il y aurait alors deux échanges : d’abord un tête-à-tête en présence seulement de leurs interprètes, puis un sommet élargi auquel prendront part les délégations respectives.A l’issue de leurs discussions, les deux hommes signeront, semble-t-il, la déclaration de Hanoï. Et comme lors de la rencontre de Singapour en juin, le locataire de la Maison blanche devrait donner seul une conférence de presse avant de repartir.Pour sa part, l’homme fort de Pyongyang restera dans la capitale vietnamienne jusqu’à samedi pour une visite officielle.