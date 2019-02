Kim Jong-un doit faire des déplacements sur des sites industriels vietnamiens

Photo : YONHAP News

Les éventuels déplacements économiques du numéro un nord-coréen au Vietnam font l’objet de l’attention. Kim Jong-un pourrait visiter plusieurs entreprises représentatives de ce pays d’Asie du Sud-est.Demain, il devrait se rendre au port de Hai Phong, le plus grand centre industriel du pays, situé à deux heures en voiture de la capitale. Le premier constructeur automobile vietnamien « VinFast » y est installé. Il est possible qu’il visite aussi le parc industriel de Yen Phong, dans la province de Bak Ninh, où s’est délocalisé le géant sud-coréen de l’électronique Samsung Electronics.Le Nord cherche en premier lieu à améliorer ses relations avec les USA en contrepartie de sa dénucléarisation et à développer ensuite son économie. Le fait que sa délégation comprenne de hauts responsables de l’économie en témoigne. Le modèle vietnamien pourrait les inspirer.