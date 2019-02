Le ministère de la Défense cherche à lutter contre la violation des droits humains dans l’armée

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense vient de dévoiler un troisième plan quinquennal de lutte pour les droits de l’Homme dans l’armée, pour la période 2019-2023.L’un des enjeux majeurs concerne la nomination d’une centaine d’avocats au service des soldats. Plus précisément, ceux-ci pourront consulter un avocat en cas d’incident portant atteinte à leurs droits humains.Le plan prévoit aussi la réforme du système de sanctions imposées aux militaires pour ne plus les emprisonner en cas de non-respect du règlement de caserne. En remplacement, une éducation disciplinaire et une réduction de salaire seront nouvellement mises en place.Autres points à noter : un poste de défenseur des droits humains dans l’armée sera créé au sein de la Commission nationale des droits de l’Homme et un dispositif de lutte contre les violences sexuelles dans l’armée au sein du ministère de la Défense.