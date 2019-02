Kim Jong-un arrive à Hanoï

Photo : YONHAP News

Après un long périple ferroviaire de plus de 65 heures, le train blindé de Kim Jong-un est finalement arrivé aujourd’hui à la gare de Dong Dang, ville située dans la province vietnamienne de Lang Son sur la frontière chinoise. Il y est entré plus exactement aux alentours de 10h10, heure de Séoul.Aussitôt après que le train s’est arrêté à quai, le secrétaire général du numéro un nord-coréen, Kim Chang-son, et sa sœur Kim Yo-jong ont inspecté le lieu, avant que leur dirigeant n’en descende un peu plus tard.Le gouvernement vietnamien lui a réservé un accueil chaleureux à la hauteur de la visite d’amitié officielle que Kim Jong-un doit faire au Vietnam. Une fanfare militaire a été mobilisée pour l'occasion.Après cette cérémonie, le maître de Pyongyang est monté à bord de la voiture officielle afin de se diriger vers Hanoï, où il est arrivé vers 11h, heure locale. Sa deuxième entrevue avec le président américain Donald Trump aura lieu demain et après-demain.