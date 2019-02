Le sommet de Hanoï débutera avec un tête-à-tête Trump-Kim mercredi

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Les retrouvailles Trump-Kim commenceront officiellement demain soir par un tête-à-tête, qui sera suivi par un dîner auquel seront aussi présents de hauts responsables des deux nations. Parmi les participants américains figureront le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et le chef de cabinet par intérim de la Maison blanche, Mick Mulvaney. C’est ce qu’a annoncé la présidence américaine.Il s’agira du tout premier dîner des deux dirigeants, puisqu’il n’y en avait pas eu lors de leur premier sommet de juin dernier. Il sera organisé, semble-t-il, à l’Opera House. Il est donc possible qu’un spectacle soit donné pendant le repas.Des observateurs avaient prévu que les discussions entre les deux hommes se dérouleraient sur un jour seulement, comme l’année dernière.Pour sa part, un haut responsable de l’administration américaine a, lui, indiqué qu’il devrait y avoir un face-à-face, un déjeuner et un sommet élargi. Si tel est le cas, Kim et Trump se retrouveront au moins à cinq reprises mercredi et jeudi. La Maison blanche a fait connaître seulement le programme du premier jour. Les deux parties seraient en train de coordonner la suite.