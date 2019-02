Sommet Trump-Kim : les partis politiques adoptent une déclaration commune souhaitant sa réussite

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, et les quatre principaux partis de l'opposition ont adopté hier une déclaration commune souhaitant la réussite du sommet de Hanoï. Les chefs de leur groupe parlementaire réunis hier sous l’égide du président de l’Assemblée nationale l’ont signé.Dans ce document, ils ont exprimé leur souhait de voir la rencontre marquer une nouvelle étape dans le processus de dénucléarisation complète de la Corée du Nord et de pérennisation de la paix dans la péninsule.Ils se sont aussi engagés à observer de près les résultats du sommet et à travailler en coopération au-delà des lignes de leurs formations.