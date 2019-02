Sommet Trump-Kim : Kang Kyung-wha attend des résultats substantiels

Photo : YONHAP News

En voyage à Genève, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a annoncé attendre des résultats « substantiels et concrets » du sommet de Hanoï. Et d’ajouter souhaiter que cette entrevue marque une nouvelle étape des efforts pour dénucléariser la péninsule et pour y instaurer une paix durable. Kang Kyung-wha a fait cette annonce devant un débat de haut niveau de la Conférence du désarmement, organisé hier à l’Office des Nations unies à Genève (ONUG).La chef de la diplomatie en a profité pour évoquer le fait que son pays appliquait les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu concernant la Corée du Nord, et pour souligner en même temps qu’il continuera à faire de même jusqu’à ce que l'Etat communiste se dénucléarise de manière irréversible. Elle a également assuré que Séoul les respecterait strictement, même pour les projets de coopération avec Pyongyang.Kang a aussi tenu à utiliser cette année des expressions comme « le développement » et « les attentes » sur le Nord. Lors du même débat l’an dernier, elle avait fait état d’un « espoir timide ».Afin d’étayer ses propos, elle est revenue sur les mesures que les ex-frères ennemis avaient prises en vue d’atténuer les tensions et d’empêcher d’éventuels accrochages sur leur frontière. Il s’agit entre autres de détruire certains postes de garde.