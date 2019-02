Grâce présidentielle du 1er mars : la liste des bénéficiaires entérinée en conseil des ministres

Photo : KBS News

On vous le disait dans ce journal. Moon Jae-in accordera sa deuxième grâce présidentielle à l’occasion du centenaire du Mouvement d’indépendance du 1er mars 1919. Et le ministère de la Justice a établi une liste de 4 378 bénéficiaires. Eh bien, cette liste a été entérinée aujourd’hui en conseil des ministres.Cette mesure de clémence concerne notamment 107 personnes condamnées pour violences dans les manifestations liées à sept conflits sociaux emblématiques. Celles contre le bœuf américain en 2012 après un cas de vache folle, l’accord sud-coréano-japonais de 2015 sur les femmes de réconfort, ou le déploiement dans le pays du bouclier anti-missile américain THAAD, pour n’en citer que quelques-unes.Les manifestants qui ont porté atteinte à d’autres individus, les auteurs de violence extrême et ceux qui ont été condamnés pour conduite en état d’ivresse et sans permis en ont quant à eux été exclus. Même chose pour les hommes politiques, les entrepreneurs et les fonctionnaires qui sont actuellement incarcérés ou qui souhaitent être réhabilités.La liste comprend en revanche les prisonniers gravement malades et d’un âge avancé, les mères d'enfants en bas âge ou encore deux travailleurs immigrés, entre autres.