Coup d’envoi aujourd’hui du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un

Un rendez-vous très attendu, celui entre le dirigeant nord-coréen et le président des Etats-Unis. C’est aujourd’hui que les deux hommes se retrouvent à Hanoï, huit mois après une première rencontre historique à Singapour. Leurs discussions seront toujours centrées sur le dossier de la dénucléarisation de Pyongyang.Selon la Maison blanche, ce soir, Kim Jong-un et Donald Trump auront d’abord un tête-à-tête cordial, avant de dîner ensemble. Le lieu du dîner n’est pas encore connu. Plusieurs établissements comme l’hôtel Sofitel Legend Metropole ou la maison d’hôtes du gouvernement local sont cités. Mais l’Opera House est privilégié.Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et le chef de cabinet par intérim de la Maison blanche, Mick Mulvaney, y seront eux aussi présents. Côté nord-coréen, Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti des travailleurs et un autre haut responsable du régime, peut-être Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant suprême, les rejoindront.