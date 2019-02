Sommet Trump-Kim : le président américain est arrivé hier soir à Hanoï

Photo : YONHAP News

En vue de ce nouveau sommet qui se poursuivra jusqu’à demain, Kim Jong-un est arrivé dans la capitale vietnamienne hier dans la matinée.Donald Trump l’a rejoint le soir. L’avion présidentiel Air Force One s’est posé à l’aéroport international de Noi Bai peu avant 21h, heure locale. A sa descente de l’appareil, le dirigeant américain a été accueilli par de hauts responsables gouvernementaux vietnamiens, dont le ministre des Affaires étrangères. Puis, il a été conduit en voiture à l’hôtel JW Marriott, où il loge.Aussitôt après son arrivée sur place, son secrétaire d’Etat Mike Pompeo et d'autres de son équipe gouvernementale lui auraient exposé les résultats des négociations de travail avec le pays communiste.Aujourd’hui, dans la matinée, le locataire de la Maison blanche a été reçu par plusieurs dirigeants vietnamiens, dont le président Nguyen Phu Trong.Demain, dès la matinée, il aura un entretien à deux avec Kim Jong-un et un sommet élargi avec les délégations des deux pays. Au terme de ces rencontres, une déclaration faisant leur bilan sera publiée et suivie d’une conférence de presse conjointe.