La déclaration de Hanoï débouchera-t-elle sur une avancée concrète ?

Photo : KBS News

En cette première journée du sommet nord-coréano-américain, l’attention se porte sur le contenu de la déclaration de Hanoï, qui sera publiée demain.Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et son interlocuteur du Nord Kim Yong-chol, qui étaient tous deux à la manœuvre pour préparer la rencontre, sont arrivés hier dans la capitale vietnamienne. Mais il n’y a eu aucun contact entre eux. Ils auraient élaboré leur stratégie de discussion respective en se basant sur les résultats des négociations de travail qui se sont déroulées ces cinq derniers jours entre les deux pays.De nombreux analystes estiment que cette deuxième entrevue pourra déboucher sur une avancée plus concrète que lors de la rencontre de Singapour.Washington réclame que Pyongyang gèle d’abord ses essais nucléaires et balistiques, puis déclare tout son arsenal de destruction massive, y compris les armes biochimiques, et autorise les inspecteurs internationaux à visiter ses installations. Il propose en contrepartie une aide humanitaire et la levée partielle de l’embargo commercial imposé au Nord.La question est de savoir aussi si la déclaration de Hanoï mentionnera la fin officielle de la guerre de Corée et le début des discussions sur le système de paix.