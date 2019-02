Corée du Nord : la majorité des sites atomiques et balistiques à l’arrêt

Photo : YONHAP News

Aucune activité notable n’a été repérée dans la plupart des principaux complexes nord-coréens d'armes de destruction massive, en amont du sommet de Hanoï. C’est ce qu’ont indiqué Victor Cha, conseiller principal du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) et Joseph Bermedez, chercheur de ce think tank américain.Dans un rapport publié hier après avoir analysé des images satellites, ils ont précisé que sur le site de Yongbyon, la pièce-maîtresse du jeu nucléaire du régime communiste, des activités habituelles d'entretien se poursuivaient, mais que son réacteur de 5 MW et celui à eau légère (ELWR) n’étaient pas opérationnels.Même constat sur le site d’essais atomiques de Punggye-ri, détruit par explosion en mai dernier, et dans plusieurs autres aires de lancement.