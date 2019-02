90 000 bouteilles de vodka à destination de la Corée du Nord saisies aux Pays-Bas

Photo : YONHAP News

Les douanes néerlandaises ont saisi 90 000 bouteilles de vodka russe, vraisemblablement à destination de la Corée du Nord.Selon le quotidien populaire local Algemeen Dagblad (AD) et l’agence AP, ces bouteilles ont été découvertes la semaine dernière dans un conteneur à bord d'un navire chinois, à l’ancre dans le port de Rotterdam. Ce conteneur a été dissimulé sous la coque d’un avion.A ce propos, un responsable du ministère néerlandais du Commerce extérieur a affirmé que le Conseil de sécurité de l’Onu avait imposé des sanctions à Pyongyang, et qu'il était important de les mettre en œuvre. La vodka fait aussi l’objet de ces mesures punitives.Cette annonce intervient alors que le pays communiste et les Etats-Unis débutent un deuxième sommet entre leurs dirigeants.