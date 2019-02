Les médias nord-coréens relayent rapidement les informations sur le sommet de Hanoï

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens parlent eux aussi du sommet de Hanoï. La KCNA, l’agence de presse officielle, et le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, ont rapporté aujourd’hui que Kim Jong-un s’était fait briefer par ses émissaires à Hanoï sur les résultats de leurs négociations de travail avec leurs interlocuteurs américains.Ils ont aussi relayé en détail tous les déplacements du leader suprême au Vietnam, de la gare de Dong Dang à la capitale, et l’accueil chaleureux des citoyens sur place.Les médias du pays communiste ont également annoncé que les retrouvailles Kim-Trump auraient lieu aujourd’hui et demain, et que le dirigeant effectuerait ensuite une visite d’amitié officielle dans ce pays d’Asie du Sud-est vendredi et samedi.Ils se sont ainsi fait l’écho de toutes ces nouvelles plus promptement et plus en détail que lors des voyages à l’étranger de Kim Il-sung et de Kim Jong-il, grand-père et père défunts du leader en poste.