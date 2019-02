Moon Jae-in reçoit le prince héritier d’Abou Dhabi

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu aujourd’hui Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, homme fort des Emirats arabes unis, arrivé hier à Séoul. L’occasion pour les deux leaders d’échanger sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties.A en croire la Cheongwadae, ils se sont alors engagés à relever d’un cran le niveau de coopération de manière substantielle et concrète.Les deux hommes ont aussi fait le point sur l’état actuel du développement des relations de partenariat stratégique spécial entre les deux pays, des relations établies lors de la visite officielle de Moon aux EAU en mars dernier. Puis, ils ont adopté une déclaration commune faisant état d’une feuille de route pour la coopération entre Séoul et Abou Dhabi.Dans ce document, les deux pays font part de leur décision d’élargir dans le futur le champ de leur coopération, de manière qu'elle couvre aussi les secteurs non-pétroliers et les industries de pointe, et ce afin de faire face ensemble à l’ère de la quatrième révolution industrielle.Le sommet nord-coréano-américain s’est aussi invité dans leurs discussions. Le prince héritier d’Abou Dhabi a salué l’évolution positive des relations Séoul-Pyongyang et renouvelé son soutien à la paix dans la péninsule.