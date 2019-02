39 nouveaux descendants de militants pour l’indépendance obtiennent la nationalité sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice continue de délivrer depuis 2006 un certificat de nationalité sud-coréenne aux descendants étrangers des Coréens reconnus par l’Etat pour avoir lutté pour l’indépendance de leur pays pendant l’occupation japonaise.La liste fait état d’un total de 326 personnes qui l’ont reçu. Cette année, 39 descendants de 19 militants les rejoignent, dont ceux de Choi Jae-hyung et de Heo Wi. Le premier avait lutté pour l’indépendance en Russie et le second dans son pays à la tête d’une milice de la résistance.Le ministre de la Justice leur a remis aujourd’hui le certificat, et ce en commémoration du centenaire du Mouvement d’indépendance du 1er mars 1919.