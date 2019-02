La délégation de Kim Jong-un à Hanoï visite des sites touristiques et industriels

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un est accompagné d’une délégation de hauts responsables du régime pour sa rencontre avec le numéro un états-unien à Hanoï.Or, certains de ses membres ont visité aujourd'hui des sites touristiques et industriels. Parmi eux, Ri Su-yong et O Su-yong, vice-présidents du comité central du Parti des travailleurs, chargés respectivement des affaires internationales et économiques.Ils ont quitté l’hôtel Melia où séjourne leur leader vers 8h, heure locale, pour se diriger vers la légendaire baie d'Ha Long à bord d’un véhicule. Ils se sont ensuite rendus à Hai Phong, le plus grand centre industriel du pays, situé à environ 110 km de la capitale. C’est l’une des villes symboles de la politique dite Doi Moi, celle de réforme économique initiée en 1986. Le premier constructeur automobile vietnamien « VinFast » y a établi son usine.