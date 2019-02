Un avion militaire KF-16D s’écrase en mer Jaune

Photo : YONHAP News

Un chasseur sud-coréen KF-16D s’est écrasé, aujourd’hui, alors qu’il survolait la mer Jaune. C’était à 12h18, cinq minutes après son départ de la base aérienne de Gunsan, à environ 180 km au sud-ouest de Séoul.Heureusement, ses deux pilotes ont réussi à s’éjecter à temps de leur appareil et ont été secourus.L’accident d’aujourd’hui est survenu dix mois après le crash d’un autre avion de combat F-15K en montagne.L’armée de l’air a aussitôt mis en place une cellule de crise et va bientôt ouvrir une enquête pour déterminer la cause exacte de l’accident.