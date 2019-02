Début du 2e sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump

Photo : YONHAP News

Le 2e sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump a débuté ce soir à Hanoï. Il s’agit de leur première rencontre en 260 jours. Leur premier tête-à-tête historique, rappelons-le, s’était tenu le 12 juin dernier à Singapour.C’est vers 20h27 (heure de Séoul) à l’entrée de l’hôtel Sofitel Legend Metropole, situé au centre de la capitale vietnamienne, que les deux hommes se sont retrouvés. Devant les journalistes, le numéro un de la Corée du Nord a déclaré qu’il s’attendait à des résultats positifs. Le locataire de la Maison blanche a pour sa part affirmé que le pays communiste a beaucoup de potentiel économique. Ses propos laissent entendre que si Pyongyang prenait des mesures de dénucléarisation audacieuses, Washington pourrait prendre à son tour des mesures comme l’abaissement des tensions.Kim et Trump se sont entretenus pendant environ 20 min avant de dîner ensemble pendant 1 h 50 min. C’est la première fois qu’ils prennent un repas autour de la même table. D’après les Américains, il s’agit d’un dîner « social ». Ce n’est donc pas un dîner de travail. Les négociations auront surtout lieu demain. Y étaient conviés, côté nord-coréen, Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti des travailleurs et Ri Yong-ho, ministre des Affaires étrangères. Et côté américain, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et le chef de cabinet par intérim de la White House, Mick Mulvaney. La soeur cadette du leader nord-coréen, Kim Yo-jong, ne les a par contre pas rejoints.Kim Jong-un et Donald Trump, qui ont regagné leur hôtel respectif, doivent se retrouver demain matin pour un entretien à deux qui sera suivi d’un sommet élargi avec leurs délégations. Au terme de leurs discussions, la « déclaration de Hanoï » doit être adoptée. Une conférence de presse conjointe doit également être organisée.