Sommet Kim-Trump : les discussions reprennent ce matin

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump vont poursuivre leurs discussions aujourd’hui à Hanoï, au deuxième jour de leur sommet.Les deux leaders se retrouveront ce matin à l'hôtel Sofitel Legend Metropole pour une rencontre en tête-à-tête, avant un sommet élargi à leurs délégations respectives.Ces nouveaux pourparlers devraient déboucher sur la signature d’une « déclaration de Hanoï », qui fera état des avancées sur les sujets de négociation dont la dénucléarisation et le développement des relations entre Pyongyang et Washington.Trump a précédemment déclaré qu'une conférence de presse était prévue à l’issue du sommet.