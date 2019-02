L'ancien Premier ministre élu nouveau chef du premier parti de l'opposition

Photo : YONHAP News

Le Parti Liberté Corée (PLC), le principal parti de l'opposition, a élu à sa tête un ex-Premier ministre. Hwang Kyo-ahn a occupé ce poste entre 2015 et 2017, sous la présidence de Park Geun-hye, aujourd'hui destituée à la suite d'un scandale de corruption et d'abus de pouvoir.Le nouveau patron du parti conservateur a obtenu 50 % des voix lors d'une convention nationale de la formation qui s'est tenue hier au centre de conventions (Kintex) de Goyang, en banlieue nord-ouest de Séoul. Il l'a largement emporté sur l'ancien maire de Séoul, Oh Se-hoon (31,1 %) et le député d'extrême droite Kim Jin-tae (18,9 %).Dans son discours d'acceptation, le nouveau président du PLC s'est engagé à lutter contre la tyrannie du gouvernement de Moon Jae-in tout en menant un combat destiné à protéger l'Etat et sa population.Pourtant, il est urgent pour lui de calmer le jeu face aux polémiques causées par les propos dénigrant le mouvement pro-démocratique de Gwangju par quelques députés de sa formation. Une autre tache qui l'attend est de reconstituer et d'intégrer les camps conservateurs.Lors d'un vote séparé pour désigner cinq nouveaux membres du Conseil suprême du parti, les législateurs Cho Kyoung-tae, Kim Soon-rye et Kim Gwang-lim, ainsi que l'ancienne députée Chung Mi-kyung, ont été élus. Shin Bo-ra les a rejoints en tant que seule jeune membre.