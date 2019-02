Trump et Kim convaincus que le sommet débouchera sur des progrès et un « grand résultat »

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont retrouvés hier, à Hanoï, pour leur deuxième sommet, huit mois après leur rencontre historique de Singapour.Les deux hommes ont échangé une poignée de main devant une rangée de drapeaux américains et nord-coréens disposés dans un hôtel de la capitale vietnamienne. Dans les premiers instants, ils ont laissé paraître une certaine tension, avant de se détendre et d’échanger de brèves remarques.Donald Trump a prédit que ce sommet serait une « réussite » en s'engageant à ce qu'il soit meilleur que le premier de Singapour en juin 2018. Et d'ajouter qu'il accorderait son soutien à un nouvel avenir pour le pays communiste, tout en mentionnant le potentiel économique de Pyongyang.De son côté, Kim Jong-un a commencé par souligner qu'il lui a fallu des efforts et de la persévérance pour retrouver à nouveau son interlocuteur américain. Et il a affiché sa volonté de faire en sorte que cette rencontre débouche sur de grands résultats qui seront salués par tous.Trump et Kim ont ensuite dîné ensemble pour la première fois pendant plus d’1h30, assis côte-à-côte autour d'une table ronde. Ils étaient accompagnés chacun de leurs deux délégués.