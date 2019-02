KCNA : Kim et Trump discutent en profondeur pour aboutir à des résultats tangibles

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens n'ont pas tardé à relayer le nouveau tête-à-tête nord-coréano-américain.L'agence de presse du pays communiste (KCNA) a rapporté aujourd'hui que Kim Jong-un et Donald Trump ont tenu des discussions approfondies pour que leur deuxième sommet aboutisse à des « résultats complets et décisifs », lors de leur première journée de réunion, hier à Hanoï.Selon la KCNA, ce 2e sommet de Hanoï résulte de la détermination extraordinaire des deux dirigeants de mettre fin au cercle vicieux de confrontation et d'hostilités, en répondant à une nouvelle ère de paix et de prospérité.L'agence centrale nord-coréenne a aussi rapporté que Kim et Trump se sont retrouvés à nouveau huit mois après leur première rencontre et se sont serré les mains avant de mener un dialogue en toute franchise.En particulier, concernant leur dîner, la KCNA a souligné que les deux leaders ont partagé des opinions sincères pour que leur entrevue aboutisse à de bons résultats.