La Banque de Corée gèle son taux directeur à 1,75 %

La Banque de Corée (BOK) a gelé son taux directeur pour le troisième mois consécutif en raison des incertitudes économiques persistantes dans le pays comme à l’étranger.Cette décision a été prise ce matin à l’issue d'une réunion de son comité de politique monétaire présidée par son gouverneur Lee Ju-yeol. Le dernier relèvement, de 0,25 point, remonte à novembre de l'année dernière.La banque centrale sud-coréenne a tenu compte des hausses éventuelles des taux directeurs américains et d’autres facteurs affectant l’économie mondiale, tels que les conflits commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine et le retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.L’impact potentiel du deuxième sommet en cours entre Washington et Pyongyang a également été pris en compte.