Sept sud-Coréens sur dix favorables à la réouverture du complexe de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Près de sept sud-Coréens sur dix ont dit « oui » à la réouverture du complexe de Gaeseong ainsi qu’à la reprise du tourisme aux monts Geumgang, tous deux situés sur le territoire nord-coréen. C’est ce que révèle un sondage que l’institut Realmeter a mené mercredi auprès de 502 adultes dans l’ensemble du pays.Regardons de plus près les résultats : si l’abaissement des sanctions contre la Corée du Nord a lieu en réponse à sa dénucléarisation, 68,9 % des personnes interrogées sont favorables à ces mesures. 26,5 % s’y opposent.A titre de comparaison : lorsqu’on avait demandé, en juin 2017, leur avis sur la reprise des activités dans le site industriel, 49,4 % des sondés avaient répondu par l’affirmative, et 39,9 % le contraire.Les randonnées aux montagnes de Diamant ont été interrompues il y a 11 ans suite à la mort d’une touriste sud-coréenne. Park Wang-ja, rappelons-le, a été abattue par des balles tirées par des soldats nord-coréens. Quant au complexe intercoréen de Gaeseong, il est resté fermé depuis 2016 suite à la décision de Séoul en protestation contre les tirs de missiles à longue portée de Pyongyang.La marge d’erreur de l’enquête d’hier est de plus ou moins 4,4 points.