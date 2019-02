Pour Trump, nul besoin de se précipiter pour la dénucléarisation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Donald Trump et Kim Jong-un poursuivent leurs discussions aujourd'hui, à Hanoï, au 2e jour de leur nouvelle rencontre.Les deux hommes se sont retrouvés à nouveau en tête-à-tête vers 11h, heure de Séoul, à l'hôtel Sofitel Legend Metropole. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le dirigeant nord-coréen a estimé que leur dialogue entrait dans la bonne voie et s'est engagé à faire de son mieux pour des négociations fructueuses.Même constat pour le président américain. Trump a manifesté son optimisme en estimant que la rencontre se solderait par un franc succès. Dans la foulée, il n'a pas manqué de manifester sa grande estime envers Kim tout en mettant en valeur leurs relations particulières.Le numéro un américain a tenu à préciser notamment qu'il ne se précipiterait pas pour boucler les négociations avec la Corée du Nord sur son démantèlement nucléaire. Ce qui est important, selon lui, c'est l’accord auquel les deux camps parviendront.A l'issue de leur réunion à deux qui a duré environ 40 minutes, Trump et Kim ont poursuivi leurs discussions élargies en présence de leurs collaborateurs.Les deux dirigeants vont se retrouver vers 16h après leur pause-déjeuner. Ils sont censés signer un texte d'entente sur les mesures correspondantes américaines en contrepartie de la dénucléarisation nord-coréenne.