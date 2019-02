Mike Pompeo et Kim Yong-chol organisent leur propre discussion

Photo : YONHAP News

Au moment où Donald Trump et Kim Jong-un étaient à la table des négociations à l'hôtel Sofitel Legend Metropole, leurs collaborateurs ont tenu des discussions séparées.Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo et le vice-président du comité central du Parti des travailleurs, Kim Yong-chol, se sont promenés dans le jardin de l'hôtel, accompagnés de leurs interprètes. Ils se seraient penchés sur la dénucléarisation du pays communiste avant les pourparlers élargis.A proximité de ce jardin, la sœur cadette du leader nord-coréen, Kim Yo-jong, a été observée. Pareil pour le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis John Bolton qui était avec d'autres officiels de la Maison blanche.Pompeo et Kim ont ensuite accompagné leurs dirigeants qui faisaient une petite promenade après leur entrevue exclusive.