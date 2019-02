Le sommet de Hanoï éclipsé par le témoignage accablant de l’ex-avocat de Trump

Photo : YONHAP News

Alors que débutait le deuxième sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, Donald Trump faisait l’objet d’un témoignage explosif de la part de son ancien avocat.Quelques heures seulement après ses retrouvailles avec Kim au Vietnam, hier, son avocat de longue date Michael Cohen a témoigné devant le Congrès. Il a affirmé que son client était un « escroc » et un « raciste », et qu’il connaissait à l'avance le projet de WikiLeaks de publier des courriels compromettants pour sa rivale démocrate Hillary Clinton.L’ex-avocat de Trump a également témoigné de la façon dont le président avait organisé le versement illégal d'argent à deux femmes qui affirmaient avoir eu des relations avec lui.Alors que le sommet de Hanoï attire l’attention du monde entier, les médias américains ont très largement couvert le témoignage de Cohen qu’ils ont diffusé en direct.