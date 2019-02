Moon Jae-in observe de près le sommet de Hanoï

Photo : KBS News

Le président de la République a suspendu hier son agenda officiel afin de scruter le 2e sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un. En effet, pour Moon Jae-in, c'est un événement tant important que significatif dans le sens où les deux dirigeants œuvrent pour la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne. Ainsi serait-il prêt à servir à nouveau de médiateur, le cas échéant, dans les négociations de dernière minute en cours.La Cheongwadae va convoquer cet après-midi une conférence sur la sécurité nationale. L'objectif est d'analyser et d'évaluer l'évolution des tractations nord-coréano-américaines.Une fois achevé ce sommet Trump-Kim, des entretiens téléphoniques entre Moon et Trump sont prévus. Ce dernier est censé appeler son homologue sud-coréen à bord d'Air Force One sur le chemin du retour comme ce fut le cas lors du premier sommet de Singapour. Non seulement les résultats du sommet de Hanoï mais aussi ce qui n'est pas inclus dans la déclaration finale devraient être au cœur de leurs conversations. Le calendrier de leur nouveau face-à-face visant à discuter du suivi des mesures après le sommet Trump-Kim n'est pas à exclure.