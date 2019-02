Photo : YONHAP News

L’ambassade de Corée du Nord en Espagne a été cambriolée la semaine dernière. C’est ce qu’ont rapporté mercredi l’agence de presse Reuters et le journal espagnol El Confidencial.Selon ces deux médias, des hommes non identifiés se sont infiltrés le 22 février dans le bâtiment en question situé à Aravaca, près de Madrid. En restant pendant quatre heures à l’intérieur, ils ont ligoté les employés et volé plusieurs ordinateurs. C’est grâce à une femme qui a réussi à s’échapper et demandé secours aux voisins que les policiers ont pu débarquer sur les lieux.Les agresseurs, qui se sont enfuis dès leur arrivée, peuvent être de simples voleurs. Mais comme l’un d’entre eux est présumé être nord-Coréen, la Police laisse ouvertes toutes les possibilités. En même temps, ils mènent des recherches sur ce que les ordinateurs volés peuvent contenir comme informations.Pyongyang et Madrid ont établi des relations diplomatiques en 2001. Une ambassade a vu le jour en 2013. Mais en guise de protestation aux essais nucléaires et balistiques du régime de Kim Jong-un, le gouvernement espagnol a expulsé l’ambassadeur nord-coréen en automne 2017. Il s’agit de Kim Hyok-chol, l’actuel émissaire spécial nord-coréen pour les Etats-Unis.En ce moment, on ne compte officiellement qu’un conseiller commercial à Aravaca.