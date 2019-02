La Chine entend profiter du processus de paix dans la péninsule coréenne

Photo : KBS News

Les principaux médias chinois relayent sans tarder la deuxième rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï et l'ambiance sur place.Le Global Times, le quotidien national chinois, a souligné dans son éditorial que la Corée du Sud et les Etats-Unis devraient croire à la bonté de la Chine de jouer un rôle clé dans le dénouement du nucléaire nord-coréen qui n'est pas facile à trancher du jour au lendemain.De son côté, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a apprécié les efforts de Trump et de Kim en ce sens, lors d'une rencontre, hier, avec ses homologues russe et indien.En effet, la Chine continue à soutenir le sommet de Hanoï tout en souhaitant que les hostilités prennent fin le plus tôt possible dans la péninsule coréenne. Lors d'un point de presse hier, le ministère des Affaires étrangères a fait valoir que Pékin souhaitait pouvoir déployer tout ce qui est en son pouvoir pour cet objectif. Il n'a cependant pas manqué de craindre que les intérêts du pays ne soient usurpés lors des pourparlers entre Washington et Pyongyang et du processus d'instauration d'un régime de paix dans la péninsule coréenne.