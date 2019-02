Sommet de Hanoï : le Japon s'oppose à des concessions hâtives de Washington

Photo : YONHAP News

Au Japon, l'optimisme et le scepticisme cohabitent autour du sommet Trump-Kim. Tous les journaux du pays mettent en lumière l'événement en publiant sur leur une les photos des deux dirigeants.Le Yomiuri Shimbun a relaté que Washington et Pyongyang ont entamé deux jours de rencontre. Selon lui, la reprise du projet touristique intercoréen aux monts Geumgang en territoire nord-coréen pourrait servir de carte de négociations aux Etats-Unis.Pour sa part, l'Asahi Shimbun a analysé que Donald Trump, en proie à une situation politique difficile dans son pays, avait soif de bons résultats. Et d'ajouter qu'il n'y avait cependant aucun progrès dans les discussions de travail.La chaîne de télévision NHK, quant à elle, a mis en avant une possible concession « maladroite » de Washington. Elle craint que ce dernier n'adoucisse une partie de ses sanctions contre Pyongyang dans le cadre des mesures à prendre en retour de la dénucléarisation du Nord.En effet, jusqu'ici, le Japon a prétendu que les enlèvements de ses citoyens par le Nord devraient être réglés en parallèle au dossier nord-coréen.