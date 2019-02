Le Kospi dégringole sur fond d'incertitudes autour du sommet de Hanoï

Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a clôturé en baisse aujourd'hui dans le sillage des incertitudes entourant le nouveau sommet nord-coréano-américain à Hanoï.Son indice de référence Kospi a terminé à 2 195,44 points, soit 1,76 % de moins qu'hier suite à l'annulation du déjeuner de travail et d'une cérémonie de signature d'un accord entre Donald Trump et Kim Jong-un.Sur le marché des changes, la monnaie surd-coréenne perd de la valeur. Un dollar s'échange contre 1 124,7 wons, 5,6 wons de plus que la dernière séance.