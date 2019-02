Sommet Trump-Kim : aucun accord conclu

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un n'ont pas réussi à conclure un accord malgré leurs discussions « constructives » à Hanoï.C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la Maison blanche dans un communiqué. Selon Sarah Sanders, les deux dirigeants ont eu de « très bonnes et fructueuses » réunions pendant deux jours à Hanoï. Toutefois, pour l'heure, aucun accord n'a été conclu. Mais les deux dirigeants ont parlé de différentes modalités de faire avancer les concepts de dénucléarisation et d'économie. Et leurs équipes ont hâte de se rencontrer de nouveau.Cette annonce est intervenue après que les deux leaders ont quitté le lieu du sommet après avoir apparemment annulé leur déjeuner de travail et une cérémonie de signature de l'accord.