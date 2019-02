Sommet Pyongyang-Washington : succès des monnaies commémoratives

Photo : KBS News

A l’occasion du sommet Pyongyang-Washington, le Vietnam qui accueille ce tête-à-tête avait imprimé une monnaie commémorative. D’après la poste vietnamienne, les 300 exemplaires sortis mercredi ont tout de suite été vendus. Cette pièce est en argent et sur sa face est inscrit « World Peace », « la paix mondiale ».Aux Etats-Unis aussi, une monnaie commémorative a vu le jour, et les 1 000 unités sont toutes parties avant même le début de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Hanoï. Sur sa face, on retrouve le nom de ces deux leaders ainsi que celui du numéro un sud-coréen Moon Jae-in, qui a joué le rôle de médiateur.