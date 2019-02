Prague met en place le contrôle automatique aux frontières pour les touristes sud-coréens

Photo : YONHAP News

Les voyageurs sud-coréens n’auront plus besoin de passer par un guichet pour entrer sur le territoire tchèque. D’après l’ambassade de Corée du Sud en République tchèque, à partir du 1er mars, ils pourront avoir recours au contrôle automatique des passeports biométriques sans inscription préalable à condition qu’ils aient plus de 15 ans.Le contrôle simplifié passe par un scan du passeport, une reconnaissance faciale et l’apposition d’un tampon. Ce système permet d’économiser de 30 à 60 minutes par rapport au processus traditionnel.L’année dernière, le pays du Matin clair était le 8e fournisseur de touristes au pays d’Europe de l’Est, avec 416 000 touristes. Cela expliquerait pourquoi Prague a choisi Séoul pour introduire ce dispositif pour la première fois pour un pays non-membre de l’Union européenne.