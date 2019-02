Le sommet Trump-Kim s'achève plus tôt que prévu, sans aucun accord

Photo : YONHAP News

Le 2e sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, organisé en grande pompe, a pris fin sans aucun accord. Le processus de dénucléarisation dans la péninsule, qui a démarré au début de l'année dernière, risque ainsi de piétiner à nouveau.Les dirigeants américain et nord-coréen ont annulé cet après-midi leur déjeuner de travail au Sofitel Legend Metropole d’Hanoï et ont quitté le lieu du sommet.Après son retour dans l’hôtel où il logeait, le président américain a avancé de deux heures sa conférence de presse. Selon lui, il a continué à faire des efforts pour la paix, mais ce n'était pas si facile. S'il a passé des heures constructives avec Kim Jong-un, il a estimé que ce n'était pas une bonne idée de signer un accord.De son côté, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré que Washington et Pyongyang ont œuvré ces dernières semaines pour réaliser de grands progrès. Des progrès qui n'étaient pas pour autant suffisants pour aboutir à un succès.D'après Pompeo, les deux camps sont toujours optimistes et vont se retrouver, même si le leader nord-coréen n'était pas encore préparé à la demande de Washington. Enfin, le chef de la diplomatie américaine a souhaité que les deux dirigeants parviennent à un accord d'ici quelques semaines.Donald Trump et Kim Jong-un se sont retrouvés hier après-midi à Hanoï pour leur deuxième rencontre, huit mois après leur rencontre historique de Singapour. Ils se sont entretenus en tête-à-tête avant d'assister à un banquet.Aujourd'hui, les deux hommes ont poursuivi leurs discussions à deux puis en présence de leurs collaborateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ils ont manifesté leur optimisme. Une divergence de vue palpable serait à l'origine de l'échec de leur sommet.Ce soir, Donald Trump s'envolera pour Washington. En revanche, Kim Jong-un séjournera comme prévu jusqu'au 2 mars dans la capitale vietnamienne dans le cadre de sa visite officielle.