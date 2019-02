Sommet de Hanoï : réactions de la classe politique sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Séoul a exprimé ses regrets suite à la fin prématurée du sommet nord-coréano-américain, tout en ajoutant qu'il semblait évident que les deux parties ont réalisé des progrès plus significatifs que jamais.Dans un communiqué, le porte-parole de la Cheongwadae a affirmé que le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avaient élargi l’ampleur et la profondeur de leur compréhension mutuelle en menant des discussions approfondies sur une longue période.Kim Eui-kyeom a ajouté que la volonté apparente du locataire de la Maison blanche de poursuivre les discussions rendait prometteuses les perspectives d’un prochain sommet.De leur côté, les partis politiques ont exprimé leur espoir pour la reprise rapide des pourparlers entre Pyongyang et Washington. Pour le Minjoo, il est regrettable que les deux parties ne soient pas parvenues à une déclaration finale. La formation majoritaire espère toutefois qu’un nouveau round de discussions permettra d’aboutir à un accord dans les plus brefs délais.Le nouveau chef du Parti Liberté Corée, le principal parti d’opposition, en a profité pour critiquer l'exécutif. Selon lui, le gouvernement de Moon Jae-in était bercé par une douce illusion, mais les résultats du sommet ont montré la gravité de la question nucléaire nord-coréenne.