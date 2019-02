Sommet Trump-Kim : les sanctions sont à l’origine de son échec

Photo : YONHAP News

Le 2e sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, organisé en grande pompe, a pris fin sans aucun accord aujourd’hui à Hanoï. Selon le président américain, les discussions ont buté sur la levée des sanctions infligées à la Corée du Nord. Le processus de dénucléarisation de la péninsule, qui a démarré au début de l'année dernière, risque ainsi de piétiner à nouveau.Les deux dirigeants ont regagné leur hôtel cet après-midi, sans déjeuner ensemble ni signer de texte d’entente. Lors d’une conférence de presse, Trump a expliqué que Pyongyang voulait la levée complète des sanctions, une demande à laquelle Washington ne pouvait consentir. Du coup, il a jugé inapproprié à ce stade la signature d'un tel accord. Et d’ajouter que cette levée ne serait possible qu’en retour de la dénucléarisation du Nord.Toutefois, le numéro un américain a ajouté que le sommet ne s’était pas clos sans progrès, citant la promesse du dirigeant nord-coréen de continuer à s'abstenir de tout essai nucléaire et balistique. Et d’ajouter que sa relation avec Kim était toujours « bonne ».De son côté, le secrétaire d'Etat américain, qui était présent à la conférence de presse, a laissé entendre que le régime de Kim Jong-un disposait d’autres installations nucléaires d’envergure que sa principale centrale de Yongbyon. Selon Mike Pompeo, l’inventaire de Pyongyang sur les programmes de missiles et d’ogives nucléaires n’étant pas au complet, les tractations n’ont pas abouti.Le chef de la diplomatie américaine a souhaité que malgré cet échec, les deux camps parviennent à un accord d’ici quelques semaines.Donald Trump et Kim Jong-un se sont retrouvés hier après-midi à Hanoï pour leur deuxième rencontre, huit mois après leur sommet historique de Singapour. Ils se sont entretenus en tête-à-tête avant d'assister à un banquet.Aujourd'hui, les deux hommes ont d’abord poursuivi leurs discussions à deux, puis en présence de leurs collaborateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ils ont manifesté leur optimisme.Ce soir, Donald Trump est en route pour Washington. En revanche, Kim Jong-un séjournera comme prévu jusqu'au 2 mars dans la capitale vietnamienne dans le cadre de sa visite officielle.