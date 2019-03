Début de printemps doux mais couvert de particules fines

Photo : YONHAP News

Le premier jour de mars sera plus doux que la moyenne en Corée du Sud, mais il ne faudra pas oublier de porter un masque si l’on souhaite mettre le nez dehors, du fait que la concentration de particules fines atteindra de nouveau le niveau de « très mauvais » dans la plupart des régions, en raison du manque de vent et du stationnement des particules fines venant du continent.Selon les indications de Météo-Corée, à 5h du matin, il faisait 1,9°C à Séoul, -2,2°C à Chuncheon, 1 °C à Daejeon et 8,2°C à Busan. Cet après-midi, le mercure va grimper et osciller entre 9°C et 16°C dans tout le pays.