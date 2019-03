Sommet de Hanoï : Trump a demandé à Moon de jouer activement le rôle d’intermédiaire pour débloquer la situation

Photo : KBS News

Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur l’entretien téléphonique entre les présidents sud-coréen et américain, qui a eu lieu hier après l’échec du 2e sommet nord-coréano-américain à Hanoï.A cette occasion, Moon Jae-in a émis le souhait que Washington et Pyongyang arrivent à produire de bons résultats dans les négociations à venir. Et d’ajouter que Séoul était prêt à jouer un rôle important sous une coordination étroite avec les Etats-Unis.De son côté, Donald Trump a demandé à son homologue sud-coréen d’assurer une médiation active dans les négociations entre Pyongyang et Washington en s’entretenant avec Kim Jong-un et de l’en informer des résultats.L’administration Moon se retrouve ainsi devant deux options, ou bien envoyer un émissaire spécial au Nord, ou bien tenir un sommet intercoréen.Enfin, les deux leaders ont convenu de se rencontrer dans un avenir proche afin de réfléchir ensemble à des moyens de débloquer la situation.